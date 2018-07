488 905 Euro werden fällig

Anzeige

Creglingen.Rund 490 000 Euro wird der Container-Kindergarten kosten, der die angespannte Betreuungssituation in Creglingen deutlich verbessern soll – bis es dann in einigen Jahren eine dauerhafte Lösung geben soll, die bisher am geeigneten Standort gescheitert ist (wir berichteten).

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erläuterten Bürgermeister Uwe Hehn, Hauptamtsleiterin Anita Müller, Elke Schmeiser vom Bauamt und Planer Tino Wagner Einzelheiten des Projekts. Verschiedene Arbeiten wurden vom Gemeinderat bereits am Dienstag in Niederrimbach vergeben. Die Erschließungsarbeiten für den Bereich Wasser und Abwasser gingen etwa für 4684 Euro an die Firma Naser aus Creglingen. Die Erschließungsarbeiten im Bereich Elektro vergab der Gemeinderat für 6733 Euro an die Creglinger Firma Ott. Die Außenanlage erstellt zum Preis von 55 843 Euro die Firma Siemoneit aus Creglingen.

Der Gemeinderat ermächtigte die Verwaltung außerdem, die Inneneinrichtung, die Kücheneinrichtung, die Küchen-Ausstattung, Spielsachen sowie Spielgeräte in Höhe von insgesamt 82 896 Euro zu beauftragen. Insgesamt summieren sich die Kosten für den Container-Kindergarten auf 488 905 Euro, wobei die Container-Anlage mit 323 505 Euro den größten Einzelbrocken ausmacht. Die ersten Container sollen am 20. August geliefert werden, der Kindergarten seinen Betrieb Anfang September aufnehmen.