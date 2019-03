5000 Euro für betroffene Dörfer

Creglingen.Der Creglinger Gemeinderat hat in einer nichtöffentlichen Sitzung beschlossen, dass die Ortschaften, die in der Nähe des Windparks Klosterwald liegen, mehr Geld für ihr Ortschaftsbudget erhalten.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates in Waldmannshofen gab Hauptamtsleiterin Anita Müller bekannt, dass Freudenbach, Reinsbronn und Frauental nun jährlich 5000 Euro zusätzlich für ihr Ortsbudget erhalten, weil diese Dörfer am meisten unter dem Windpark zu leiden haben.

Diese Finanzspritze soll es solange geben, wie der Windpark in Betrieb ist. Der Windpark ist seit Ende 2015 in Betrieb. abo

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.03.2019