7000 Kilometer Holz im Keller

Helmut Schwab hat in 22 Jahren zahlreiche Zollstöcken zusammengetragen. Aneinandergereiht würden sie von Creglingen bis über New York hinausreichen.

Creglingen. In Deutschland wird gesammelt was das Herz begehrt, Briefmarken, Münzen, Tassen, Bierkrüge, Postkarten, Puppen oder Kugelschreiber. Seltener sind Zollstöcke, wie sie der Creglinger Helmut Schwab sammelt. Über einen früheren Fußballkumpel, dem aus Berlin stammenden Klaus Pritschke, kam er zu diesem besonderen Hobby. Pritschke begann mit dem Sammeln und bat Schwab, ihn zu unterstützen. Da der Berliner nach rund sechs Monaten feststellte, dass seine rund zwanzig Zollstöcke kaum Zuwachs bekommen, und der Anfänger im Handumdrehen rund fünfzig Exemplare hatte, meinte er „Sammel’ du weiter, du bekommst meine gleich dazu.“

Mit Schrauben befestigt

So begann vor rund zweiundzwanzig Jahren Schwabs Sammelleidenschaft. Heute „tapezieren“ über 3400 Maßstäbe die Kellerräume in der Klingener Straße. Keiner gleicht exakt dem anderen. Ausgeklappt und aneinandergereiht wären sie knapp 7000 Kilometer lang, reichten also von Creglingen bis über New York hinaus. Befestigt hat Schwab seine Zollstöcke mit Hilfe von kleinen Schrauben auf Sperrholzplatten. Doppelte müssen sich meist mit Schachteln begnügen. Außer in einer kleinen Werkstatt findet man vor allem an den Wänden eines ehemaligen Eisenbahnzimmers Zollstöcke verschiedenster Firmen. Um nicht den Überblick zu verlieren, werden alle Exponate, die meist aus Buchenholz bestehen, im Computer erfasst und die Firmennamen registriert. Meist hat Schwab aber im Kopf, welche Zollstücke er schon hat und welche nicht. Bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand vor wenigen Wochen veränderte sich die Sammlung fast wöchentlich, sie wuchs. In den 50 Jahren, von der Ausbildung bis zur Rente war Schwab bei einer Creglinger Holzbau-Firma beschäftigt, was ihm die Suche nach neuen Exemplaren erleichterte. Bei den zahlreichen Besuchen von Bauhandwerkvertretern hat sich schnell herumgesprochen: „Der Helmut sammelt Maßstäbe.“ Und so gab es oft Geschenke von Geschäftspartnern. Aber auch bei Ausstellungsmessen war er rührig. Hier hatte er auch einmal ein einprägsames Erlebnis. So fragte er an einem Stand, ob er sich einen offen liegenden Maßstab mitnehmen dürfe. Die barsche Antwort war: „Wenn du 3,50 Euro herlegst, kannst ihn mitnehmen.“ Schwab erwiderte: „Nein Danke“ und ging zum nächsten Stand. Hier stellte er die gleiche Frage, bekam aber eine ganz andere Antwort: „Du bist der erste der anständig fragt und daher darfst du dir gerne einen mitnehmen“. Hier gab Schwab natürlich ein herzliches „Dankeschön“ zurück. Ab und zu bekomme er von Freunden und Bekannten zusätzlich Zollstöcke geschenkt. „Ich habe noch nie einen gekauft, nur gesammelt“, stellt Schwab stolz fest. Mit großer Hingabe wird er auch als Rentner weiter sammeln. Ehefrau Renate habe nichts dagegen, solange er die Zollstöcke nicht im Schlafzimmer aufhänge, erzählt Schwab lächelnd. Auf Tauschbörsen war er bisher noch nicht. Seine Holzgliedermaßstäbe stammen aus Deutschland und haben überwiegend eine Länge von zwei Metern. Aber auch solche mit einem oder drei Metern gehören zur Sammlung. Der Größte und Schönste Zollstock stammt von seiner Tochter, wie Schwab stolz verkündet. Dieser misst sechs Meter und er bekam ihn zu seinem 60. Geburtstag. Der hat keine Maßstabszahlen, sondern zeigt seinen persönlichen Lebenslauf mit Bildern. Zu Schwabs Sammlerleidenschaft gehören aber nicht nur Zollstöcke, sondern seit 1998 auch das Einsammeln von Spenden zugunsten der Aktion Regenbogen Würzburg, einer Elterninitiative für leukämie- und tumorkranke Kinder. Dieser gemeinnützige Verein unterstützt neben der Forschung vor allem die Eltern dieser kranken Kinder und bietet angemietete Wohnungen in unmittelbarer Nähe zum Krankhaus kostenlos an.

Verkauf von Kuschelbären

Zu seiner ehrenamtlichen Tätigkeit gehört auch der Verkauf von Kuschelbären, dessen Erlös ebenfalls diesem Zweck zugutekommt. Von ihnen hat Schwab bereits rund 2000 Stück an den Mann gebracht. In diesem Jahr wartet die Aktion gar mit einem Jubiläumsverkauf auf, dem zwanzigsten. Beim Jubiläumsbär handelt es sich um einen „Steiff-Bär“ und er kann bei Helmut Schwab direkt oder telefonisch erworben werden. Beiden Sammelleidenschaften möchte er noch sehr lange nachkommen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.11.2018