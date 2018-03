79-Jähriger stirbt im See

Anzeige

Wolfsbuch.Ein Mann ist am gestrigen Dienstag bei Creglingen-Wolfsbuch, unweit der Landesgrenze zu Bayern, in einen See eingebrochen und gestorben.

Aus bisher noch ungeklärten Gründen sind kurz nach 15 Uhr im kleinen zugefrorenen Seldenecker See bei Wolfsbuch zwei Personen eingebrochen.

Ein etwa neunjährige Junge konnte aus eigener Kraft wieder aus dem Wasser kommen und bei einem gerade zufällig vorbeifahrenden Handwerker einen Notruf absetzen. Für seinen 79-jährigen Großvater kam aber jede Hilfe zu spät, wie Einsatzleiter Thomas Schweitzer von der Creglinger Feuerwehr mitteilte.