95 Thesen für Bauch und Kopf werden zelebriert

CreglingeN.Seit Jahren bekannt ist der Markt des guten Geschmacks auch unter dem Begriff „Slow Food“. Hierbei geht es um regionale, nachhaltig und handwerklich erzeugte Lebensmittel die auf der gleichnamigen Messe vom 5. bis 8. April auf dem Messegelände Stuttgart im Mittelpunkt stehen. Bereits zum dritten Mal ist auch die Realschule Creglingen bei einem am Stand der AOK stattfindenden Kochwettbewerb dabei und so laufen bereits die Vorbereitungen für den 8. April auf Hochtouren. Zusammen mit ihrer Fachlehrerin Claudia Staiger wird das aus drei Schülerinnen der 9. Klasse bestehende Kochteam das Motto „95 Thesen für Bauch und Kopf“ umsetzen. Bevor es mit der Kochzeit von 45 Minuten losgehen kann, stellt das Kochteam dem Publikum zu Beginn das Gericht im Rahmen einer Präsentation vor. Hierbei sollten folgende Kriterien eingehalten werden: Grund für die Auswahl des Gerichts, regionaler und saisonaler Bezug zum Gericht, kurzer Abriss über die gesundheitliche Bedeutung des Gerichts und auch das Slow Food Motto soll begründet werden.

Hierfür haben Sarah, Michelle und Vanessa die Form eines Gedichtes gewählt. In frischer und zum Nachdenken anregender Art beschreiben die Mädchen die Bedeutung der 95 Thesen für das Leben auf der Erde, die Verantwortung der Menschen und auch den gerechten, nachhaltigen und ökologischen Umgang mit Lebensmitteln. Als Name des Gerichts wurde „Urkorn Duo Risotto an Rote-Bete-Carpaccio“ mit warmer Rosenmarinade und Käsechips sowie als „Special“ Rosenblüteneis im Schokoladenkörbchen gewählt – man kann also gespannt sein! Die gewählten Produkte hierfür stammen von örtlichen Erzeugern und die besonderen Rosenprodukte wie Rosenblütenmus, Rosensenf und Rosenblütenessig hat der Creglinger „Rosenbauer“ Reinhold Schneider zur Verfügung gestellt. Man darf den drei kreativen Schülerinnen, die momentan auch noch in den Ferien an zusätzlichen „Probe-Kochterminen“ trainieren, viel Glück für den Wettbewerb wünschen.