Überdurchschnittliche Leistungsfähigkeit

Creglingen.2017 legten an der Realschule Creglingen 156 Schülerinnen und Schüler erfolgreich das Deutsche Sportabzeichen ab.

Schon im Zuge der Bundesjugendspiele erfüllten viele Schülerinnen und Schüler eine Großzahl der geforderten leichtathletischen Disziplinen aus den Bereichen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Darüber hinaus konnten die sportbegeisterten Kinder und Jugendlichen für die noch fehlenden Werte im Sportunterricht gezielt trainieren und diese anschließend erfolgreich ablegen.

Die hohe Zahl an erreichten Abzeichen spricht zum wiederholten Male für das hohe Interesse seitens der Schüler. Sicherlich wirke sich auch der engagierte Einsatz der Sportlehrkräfte Knötgen, Staiger, Heimberger, Scherer und Frank positiv aus, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. Schulleiter Michael Frank überreichte die Urkunden und die begehrten Abzeichen des deutschen Fitness-Ordens, der als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige Leistungsfähigkeit verliehen wird, im Rahmen einer Feierstunde an die glücklichen Sportler.