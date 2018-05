Abdeckung bis Jahresende bei 99 Prozent

Anzeige

Die Solidarität im Kreistag war für ihn hauptverantwortlich und er verwies auf andere Landkreise, die auch in Kürze noch kein DSL haben werden. Es sei ein faires Modell. Der Landkreis sowie seine Kommunen gewähren laut Dezernent Jochen Müssig für den Breitbandausbau in den neuen Ausbaugebieten eine Investitionsbeihilfe an die Telekom von rund 20,5 Millionen Euro. Aus der Bundesförderung bekam man 10,25 Millionen und vom Land 4,10 Millionen Euro. Die restlichen 6,2 Millionen teilten sich der Landkreis, Städte und Gemeinden je zur Hälfte. Noch sind nicht alle Arbeiten in Creglingen abgeschlossen, doch bis zum Jahresende 2018 sollen 99 Prozent der Haushalte und Unternehmen mit Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s (97,5 Prozent aller Anschlüsse) erschlossen sein. Unterversorgte Gewerbegebiete und alle Schulen im Main-Tauberkreis werden direkt mit Glasfaser angeschlossen. Müssig erinnerte, dass erst am 21. Juni 2017 Spatenstich für dieses wichtige zukunftsweisende Projekt war.

Ungünstiger Witterungsverlauf und teilweise Engpässe bei Materiallieferungen hätten zu einer etwa dreimonatigen Verzögerung geführt. „Mit den Turbo-Netzen verschaffen wir den Unternehmen und Betrieben hier vor Ort eine zukunftsfähige Infrastruktur“ betonte Müssig.

Netz „barrierefrei“

Dr. Veit Steinle von „atene KOM“ GmbH/Bundesförderung, dem größten Geldgeber, sprach vor allem die Wichtigkeit des schnellen Internets gerade für die Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen im ländlichen Raum an. Harald Ortmann von der Telekom lobte die gute Zusammenarbeit im Ausbaugebiet zwei. Als „barrierefreies Netz“ bezeichnete er das fertiggestellte Netz, können die Teilnehmer doch auch bei anderen Anbietern buchen. Dabei müssen die Kunden aktiv werden, die neuen Bandbreiten stehen nicht automatisch zur Verfügung.

Bevor die zahlreichen Beteiligten und Ehrengäste den symbolischen roten Knopf vor dem Gemeindehaus in Oberrimbach drückten, galt der abschließenden Dank Hehns allen Akteuren, insbesondere Stadtbaumeister Jürgen Korb und sagte, „wenn jetzt noch die Funkmasten stehen, sind wir alle voll zufrieden“. brun

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.05.2018