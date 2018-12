Adventskonzert in Schmerbach

Schmerbach.Der Gesangverein Reinsbronn und die Kirchengemeinde Schmerbach veranstalten am Samstag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr in der Schmerbacher Kirche ein Adventskonzert unter dem Motto „Weihnachtslicht leuchte“. Der Gesangverein Eintracht Reinsbronn wird von Sängern aus dem Raum Creglingen unterstützt. Es werden verschiedene Weihnachtslieder und Gospels zum Besten gegeben. Erstmals findet eine Kooperation mit den Creglinger Schulen und den Posaunenchören Blumweiler-Schmerbach und Finsterlohr statt. Unser Bild zeigt die Beteiligten beim Konzert in Reinsbronn. Bild: Habel

