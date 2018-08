Alles rund ums Backen und Kochen

Münster.Sichelhenke und Erntefest heißt es in Creglingen-Münster am 25. und 26. August. Veranstalter sind der Maschinenring Östlicher Tauberkreis und die Manz Backofen-Manufaktur.

Die Getreideernte ist eingebracht. Seit Jahrhunderten ein Grund zum Feiern. Manz und Maschinenring lassen diese schöne Tradition weiterleben, auch wenn heute bei der Ernte die Sichel längst ausgedient hat. Gerste, Emmer, Weizen, Roggen, Dinkel und weitere Getreidesorten können jetzt zum wichtigen Grundnahrungsmittel Brot weiter verarbeitet werden.

Auf den Firmengeländen von Manz und Maschinenring geht es an der Sichelhenke unabhängig der Wetterlage heiß her: Viele Spezialisten zeigen wieder ihr Können und beantworten Fragen rund um Backen und Kochen.

Programm: Samstag, 25. August ab 10 Uhr: Weißwurstfrühstück zur Eröffnung; am Samstagnachmittag präsentiert der Maschinenring für seine Senioren ein gemütliches Beisammensein mit der Schautanzgruppe Jazz Dancers aus Röttingen. Weinkönigin Constanze Schmitt aus Markelsheim wird am Samstag und am Sonntag ein Grußwort sprechen. Am Sonntag, 26. August: Um 10.30 Uhr findet in der Manz-Fertigungshalle ein Gottesdienst mit Pfarrerin Simone Mielke statt; anschließend Bewirtung, musikalische Unterhaltung und Kinderbetreuung.

Produkte aus der Landwirtschaft

Eine Landmaschinenausstellung des Maschinenrings mit Verkaufsständen präsentiert von Konrad Bender Bauernhofeis, Theodor Bender Leinsamen, Helmut Kleinschroth Urgetreide, Claudia Küstner Imkerprodukte, Rainer Kellermann Spirituosen, Blechschmidt Schneeballen, Manfred Pfeuffer Kartoffeln, BAGeno Nudeln. Wolfgang Richter aus Wolfsbuch zeigt den neuen Betriebszweig mit Wagyu-Rindern. Die Jugendfeuerwehr Creglingen präsentiert sich mit der Spritzwand. Beim Landwirtschaftsamt Bad Mergentheim kann man einen Milch-shake selber erstrampeln und sich über bewusste Kinderernährung informieren Bei Manz gibt es durchgehend viele Koch- und Backvorführungen u.a. zeigt Meisterkoch Edgar Angst Neues für den Grill. pm

