Allseits großes Vertrauen genossen

Wilfried Kleinschrodt ist ein Urgestein Creglinger Kommunalpolitik. Jetzt wurde der Schmerbacher für seine ehrenamtlichen Verdienste mit der Bürgermedaille in Gold ausgezeichnet.

Creglingen. Der Ort der jüngsten Sitzung des Creglinger Gemeinderats war mit Bedacht gewählt: Erstmals kam das Gremium im Saal der Bezugs- und Absatzgenossenschaft (BAG) zusammen. Hauptpunkt der Sitzung war die Verleihung der Bürgermedaille an Wilfried Kleinschrodt, Geschäftsführer der BAG, Stadtrat und stellvertretender Bürgermeister. Nach fast 25 Jahren hatte Wilfried Kleinschrodt, der zuletzt für die Wählergemeinschaft Creglinger Bürger ins Gemeindeparlament eingezogen war, seinen Rücktritt aus dem Gremium erklärt.

Seit Jahrzehnten habe sich Wilfried Kleinschrodt für die Stadt Creglingen und für Schmerbach eingesetzt und sich dabei auch kritisch eingebracht, sagte Bürgermeister Uwe Hehn über seinen Stellvertreter. Vor allem auch die Entwicklung Schmerbachs trage seine Handschrift. „Als einer meiner Stellvertreter hast Du viele Termine wahrnehmen müssen und warst immer ansprechbar, wenn Du gebraucht wurdest,“ würdigte der Verwaltungschef das Engagement des Geehrten.

Bei der letzten Wiederwahl im Mai 2014 hatte Wilfried Kleinschrodt 2134 Stimmen erhalten, „ein großer Vertrauensbeweis der Gesamtbevölkerung“, so Uwe Hehn. Wilfried Kleinschrodt sei kompromissbereit sowie konsens- und konfliktfähig, „andernfalls hätte er die teils so unterschiedlichen Ämter nicht ausüben können,“ ergänzte das Stadtoberhaupt.

„Sehr bedauerlich“ sei, so Hehn, dass Kleinschrodt nun aus „beruflichen und privaten Gründen“ aus dem Gemeinderat ausgeschieden sei. Sein Job als Geschäftsführer der BAG bringe eine hohe berufliche Anspannung in einem nicht leichten Marktumfeld mit sich, zeigte Uwe Hehn Verständnis für Wilfried Kleinschrodts Rücktritt. Der Gemeinderat sei einstimmig der Meinung gewesen, das langjährige Engagement des Schmerbachers verdiene eine besondere Würdigung. Und so erhalte Wilfried Kleinschrodt nun die Bürgermedaille in Gold, erklärte Uwe Hehn. Die Medaille samt Urkunde überreichte Uwe Hehn anschließend unter dem Beifall des Gremiums. Ein Geschenk erhielt auch Christa Kleinschrodt, die sehr oft auf ihren Mann habe verzichten müssen. „Sie hatten viel Geduld mit Ihrem Mann, mit der Stadt und der Kirchengemeinde,“ sagte Uwe Hehn.

Wilfried Kleinschrodt war nicht nur von 1994 bis 2018 als Stadtrat im Einsatz und von 1994 bis 2007 im Ortschaftsrat Schmerbach vertreten, er war darüber hinaus nämlich auch 18 Jahre im Kirchengemeinderat engagiert und viele Jahre Kommandant der Abteilung Schmerbach der Freiwilligen Feuerwehr. Zusätzlich war er in weiteren Ehrenämtern tätig. Im Namen des Gemeinderats würdigte Karl Haag die „gute Arbeit“ von Wilfried Kleinschrodt „Wir haben uns immer zusammengerauft,“ betonte Haag, der ebenfalls Stellvertretender Bürgermeister ist und am selben Tag Geburtstag hat wie Wilfried Kleinschrodt. Damit sei Kleinschrodt im Sternzeichen Waage zur Welt gekommen, „und Waagen sind ausgeglichene Menschen. Das bist Du und das bleibst Du hoffentlich auch,“ wünschte Karl Haag seinem ehemaligen Kollegen alles Gute.

Wilfried Kleinschrodt erinnerte in seinem Rückblick an einige wegweisende Projekte, etwa die Ansiedlung der Firma ITW im Gewerbegebiet Hörle in den 90-er Jahren. „Da gab es einige schlaflose Nächte,“ erinnerte sich Kleinschrodt. Der Gemeinderat hatte damals der Ansiedlung zugestimmt, ohne zu wissen, um welche Firma es sich handelte.

„Bei uns lässt es sich gut und bezahlbar leben,“ meinte Wilfried Kleinschrodt. Junge Menschen hätten hier eine Perspektive, „das ist mir immer wichtig gewesen“.

Von der Politik wünschte er sich eine nachhaltige Unterstützung des ländlichen Raumes.

Seinen ehemaligen Ratskollegen versprach er, sich auch weiterhin für die Kommunalpolitik zu interessieren und sich bei Bedarf zu Wort zu melden.

