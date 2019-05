Alpenländischer Frühlingsabend in Reinsbronn

Reinsbronn.Der Gesangverein Reinsbronn veranstaltet am heutigen Samstag, 18. Mai, um 20 Uhr einen alpenländischen Frühlingsabend in der Reinsbronner Kirche. Zu Gast ist die fünfköpfige Gruppe „Blaufelder Alpträume“. Wenn man die Augen schließt und den Tönen der Alphörner bei der guten Akustik der Kirche lauscht, fühlt man sich in die Welt der Alpen versetzt. Die alpenländischen Pop-Balladen des Gesangvereins verstärken den Eindruck noch. Die circa 25 Stimmen des gemischten Chores vertonen altes Liedgut, Silcher, Pop-Balladen und auch Kirchenlieder. Stimmungsvoll stellt die Niedersteinacher Chorleiterin, Susanne Habel, die Lieder des Abends zusammen, alle zu Thema Alpen, Frühling, Land und Abend. Einige Lieder zum Mitsingen lockern das Programm auf. Bild: Gesangverein

