Anzeige

Creglingen.Im Treffpunkt „Komm“ in Creglingen findet am morgigen Donnerstag ein Workshop „Alte Schachteln in neuen Kleidern“ statt. Interessierte haben die Gelegenheit, leere Dosen und alte Verpackungen mittels Tapetenkleister in wahre Hingucker zu verwandeln. Man kann Dosen und Schachteln aller Größen und Formen dafür verwenden.

Nicht nur als nützliche und dekorative Behälter sind die entstehenden Kunstwerke geeignet, sondern auch als originelles Geschenk. Beispiele aller Formen sind im Schaufenster des Komm ausgestellt.

Der Workshop findet am Donnerstag, 31. Mai, von 16 bis 18 Uhr im „Komm“ in der Creglinger Hauptstraße statt. Die Veranstaltung ist kostenlos und ist für Menschen ab sechs Jahren geeignet. Bei Fragen und Interesse kann man sich unter Telefon 07933/700412 melden.