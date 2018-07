Altes wieder herrichten

Anzeige

Erfunden wurde es in den Niederlanden von Menschen, die ein Zeichen setzen wollten für Müllreduzierung und gegen die Wegwerfmentalität. Inzwischen gibt es in Deutschland um die 500 davon. In geselliger Runde kann man sich austauschen, tüfteln, basteln, reparieren und fachsimpeln, und setzt damit noch ein politisches Statement.

Auch in Creglingen kam vor einiger Zeit die Idee eines Repair-Cafés auf (wir berichteten). Dazu braucht man Hobbybastler und „Fachleute“ aus verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Elektrik, elektronische Geräte, Mechanik, Holz oder Textilien. Des Weiteren benötigt man natürlich entsprechendes Werkzeug und Räumlichkeiten. Geplant ist ein Repair-Café alle ein bis zwei Monate.

Bisher haben sich schon einige Hobbybastler gemeldet.

Gefragt sind weiterhin Reparateurinnen und Reparateure aus verschiedenen handwerklichen Richtungen sowie ehrenamtliche Mitarbeiter für Organisation, Öffentlichkeitsarbeit und Bewirtung.

