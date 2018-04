Altkluger Besserwisser hat viel Meinung, wenig Ahnung

Anzeige

Reinsbronn.Im Rahmen des Kulturfestivals vom 13. bis 15. April in Reinsbronn gastiert erstmals auch der Hohenloher Kabarettist Gerd Ferz – im richtigen Leben: Stefan Walz aus Adolzhausen – im Gemeindehaus Reinsbronn. Verbunden ist der Auftritt von einem Wahl-Cafe und Unterhaltungsmusik mit den „Rotweinschlotzern“ aus Münster.

Am Sonntag, 15. April, wählt Creglingen einen neuen Bürgermeister. In Reinsbronn fällt dieses Datum mit dem 35-Jahr-Jubiläum des Theatervereins Reinsbronner Bühnenzinnober zusammen, und was läge da näher, als es miteinander zu verknüpfen? Ab 15 Uhr wird es im Gemeindehaus bei Kaffee und Kuchen Unterhaltungsmusik mit den Rotweinschlotzern geben. Um 16 Uhr dann ist erstmals der Hohenloher Kabarettist Gerd Ferz in Reinsbronn zu Gast. Stefan Walz schlüpft seit über zehn Jahren in die Rolle des ewig grantelnden Gerd Ferz und ringt mit ihm um philosophische Spitzfindigkeiten. Im Gemeindehaus präsentiert Gerd Ferz einen Querschnitt aus seinen bisher vier Programmen.

Gerd – der altkluge Besserwisser – hat wenig Ahnung, aber viel Meinung. Mit seiner schrägen Logik sucht er das Große im Kleinen und treibt dabei die Alltags-Komik bis an die Schmerzgrenze. Nach dem Motto „Das Beste von damals und ein bissle was Neues“ gibt es viel zu lachen und wenig zum Heulen.