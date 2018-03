Anerkennung für großes Engagement

Anzeige

Creglingen.Die Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim zeichnet in diesem Jahr die Wirthwein AG in Creglingen mit dem Zertifikat für Nachwuchsförderung aus. „Mit dieser Auszeichnung möchten wir unsere Anerkennung für das besondere Engagement in der Ausbildung aussprechen“, so Stefan Schubert, stellvertretender Leiter der Arbeitsagentur.

„Viele Betriebe leisten im Main-Tauber-Kreis sehr gute Ausbildungsarbeit und wir haben uns die Wahl nicht einfach gemacht. Doch Ihr Unternehmen zeichnet sich in vielerlei Hinsicht in besonderem Maße aus“, so Stefan Schubert bei der Übergabe.

Die Wirthwein AG ist ein führender Hersteller von Kunststoffkomponenten aller Art mit Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA mit weltweit rund 3.650 Mitarbeiter. 50 der rund 380 Beschäftigten am Standort Creglingen sind in Ausbildung oder absolvieren ein Duales Studium, was einer Ausbildungsquote von 13 Prozent entspricht.