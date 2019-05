Anerkennung für Mitwirken

Münster.Bei der Jahreshauptversammlung blickten die Landfrauen Münster auf das vergangene Jahr zurück.

Nach den einführenden Worten der Vorsitzenden Elsbeth Friedrich-Dreher und Sabine Müller erfolgte der Schriftführerbericht von Birgit Kury über die Aktivitäten im Landfrauenjahr. Mit dem Kassenbericht informierte Isgard Greif über Einnahmen und Ausgaben. Nachdem bei der letzten Hauptversammlung der Ehrungsmodus auf jährlich geändert wurde – bislang hatte es Ehrungen nur bei Jubiläen gegeben – standen nun verschiedene Ehrungen an: für 15 Jahre Marliese Zink, für 20 Jahre Isgard Greif, für 35 Jahre Gudrun Hanft, für 40 Jahre Eleonore Pfeffer und für 45 Jahre Helga Dreher und Renate Thomas. Mit einer Urkunde und einem Blumenpräsent würdigten sich die Vorsitzenden die jahrelange Mitgliedschaft und die Arbeit in verschiedenen Ämtern. Lob gab es für die Mitglieder auch für die gute Zusammenarbeit bei der Bewirtung des Rossmarktes in Niederstetten, für die Teilnahme am „Gailmarkt“ in Creglingen und das Binden der Osterkrone. Wie die Vorsitzenden sagten, freut sich der Vorstand auf ein weiterhin gutes Miteinander und ein weitere interessante Landfrauenjahre.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.05.2019