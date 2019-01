Angebote mit gutem Besuch belohnt

Creglingen.„Es ist sehr beeindruckend, wie engagiert die Wanderfreunde das ganze Jahr über sind“, mit diesen lobenden Worten bedankte sich Creglingens Bürgermeister Uwe Hehn bei den Mitgliedern bei der 40. Mitgliederversammlung für ihr Engagement.

Vorsitzender Manfred Hirsch und Wanderwart Karl-Heinz Seewald hatten zuvor ihren Rechenschaftsbericht der letzten zwölf Monate abgegeben. Höhepunkt war der Wandertag am letzten Augustwochenende. Er war für alle Mitglieder eine große Herausforderung; die perfekte Organisation wurde mit einem guten Besuch belohnt.

Gut angenommen wurden auch die vier geführten Wanderungen. Im Oktober fand der „Team“-Wandertag für an Mukoviszidose erkrankte Kinder in Unterbalbach statt. Stolz zeigte sich Seewald, dass seine Wanderer an insgesamt 85 Wanderveranstaltungen teilgenommen haben, dabei zählte man 21 Mal zu den fünf teilnahmestärksten Gruppen und erhielt Gruppenpreise.

Nach Feststellung von Kassier Siegfried Ums ist und bleibt der eigene Wandertag die größte Einnahmequelle. Die Kassenprüfer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Schriftführerin Ilse Osswald konnte über die zahlreichen geselligen Ereignisse wie Brauereibesichtigung des 48 Mitglieder zählenden Vereins erzählen. Die von Bürgermeister Uwe Hehn geleiteten Neuwahlen bestätigten die bisherigen Mandatsträger in ihren Ämtern. Das sind Manfred Hirsch als Vorsitzender, sein Stellvertreter und Wanderwart bleibt Karl-Heinz Seewald. Kassier Siegfried Ums, Schriftführerin Ilse Osswald, Kassenprüfer Robert Körber und Gerhard Guntz sowie Freddy Hess und Tobias Ries als Ausschussmitglied.

Das Jahr 2019 steht ganz im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums, das mit einem Jubelabend am Samstag, 16. März um 19 Uhr in der Musikhalle Creglingen beginnt. Der Jubiläumswandertag findet traditionell am letzten Augustwochenende, 25. und 26. statt. Die Bezirksversammlung ist am 30. März und der Bezirkswandertag Franken in Gülchsheim findet am 22. April statt. Der Startschuss für den Team-Wandertag in Diebach fällt am 3. Oktober 2019.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.01.2019