Anmeldungen noch möglich

Finsterlohr.Der Jugendclub Finsterlohr veranstaltet am Wochenende 18./19. August sein Fußball-Jedermannturnier auf dem Sportplatz in Finsterlohr. Auftakt ist am Samstag, 18. August, um 9 Uhr mit den Vorrundenspielen. Abends ist Party mit den „Bass-Tuners“. Am Sonntag, 19. August, wird das Turnier um 10 Uhr mit den Viertelfinalspielen fortgesetzt. Ab 14 Uhr finden die Platzierungsspiele statt, das Endspiel ist auf 19 Uhr terminiert. Die Siegerehrung erfolgt gegen 21 Uhr im Festzelt, hier spielen die „Franken-Bengel“ zur Unterhaltung auf. Für das Turnier können sich noch Hobbymannschaften anmelden. Nähere Informationen dazu unter der E-Mail „christianrost90@gmail.com“ sowie unter Telefon 0157 / 39597131.