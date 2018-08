Anwohner üben deutliche Kritik am Standort

Anzeige

Creglingen.Das geplante Seniorenpflegeheim im Craintaler Weg sorgt bei einigen Anwohnern für erheblichen Widerstand (wir berichteten). Auch bei der Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen des laufenden Bebauungsplan-Verfahrens hatten Bürger die Möglichkeit, ihre Bedenken vorzutragen. Und davon machten sie rege Gebrauch.

Ein direkter Nachbar sieht sich durch den Bebauungsplan in seinen Rechten verletzt, da ein Bauvorhaben wie die Senioreneinrichtung im Rahmen der bislang im Plan definierten zentralen Festsetzungen nicht zulässig sei. Die geplante Einrichtung vermindere nicht unerheblich seine Lebensqualität und den Wert seines Grundstücks. Er bemängelt zudem den fehlenden Sichtschutz, so dass er sich auf seiner Terrasse womöglich wie ein „Ausstellungsstück“ vorkomme. Kritik übt er ferner am Schattenwurf und an dem „unzumutbaren“ Zu- und Abgangsverkehr. Er behalte sich vor, den Plan auch auf dem Weg einer Normenkontrollklage zu bekämpfen.

Eine Anwohnerin bezweifelt, dass der Craintaler Weg in der Lage sei, weiteren Verkehr aufzunehmen. „Die Zahl der vorhandenen Kraftfahrzeuge des gesamten Wohngebietes Craintaler Weg/Waldstraße/Am Stutz könnte sich durch das Bauprojekt quasi verdoppeln“, so ihre Einschätzung. Beide Erschließungsstraßen – Waldstraße und Craintaler Weg – würden in den stark abschüssigen und sehr viel engeren Bereich der Waldstraße münden, bevor diese auf die L 1005 treffe. Hier gebe es heute schon „prekäre Verkehrsspektakel“, zumal es keine Gehwege gebe und sich ältere Menschen der L 1005 nicht sicher annähern könnten.