Auf dem Weinwanderweg

Creglingen/Weikersheim.Im Frühjahr 2017 hatte der Schwäbische Albverein, Burgberg-Taubergau, die erste Etappe des Württembergischen Weinwanderweges erwandert – am Samstag, 14. April, folgt die nächste.

Diese 18 km lange zweite Wanderetappe beginnt in Creglingen und führt durch das bayrisch-württembergische Grenzgebiet über Röttingen und Tauberrettersheim ins ehemalige Residenzstädtchen Weikersheim. Treffpunkt zur Busabfahrt ist um 9.20 Uhr in Weikersheim am Parkplatz Tauberwiesen/Festhalle, Ankunft in Creglingen um 9.50 Uhr.

Stippvisite in Röttingen

Dort berichtet Ruth Siegl kurz über das Tauberstädtchen. Nach dem Abmarsch in Creglingen zeigt sich östlich der Tauber der allererste Weinberg auf dem 430 km langen Weinwanderweg.