Auf den Advent einstimmen

Reinsbronn/Schmerbach.Dienstag, diese Woche: Aus dem Reinsbronner Gemeindehaus schallen immer wieder Weihnachtslieder. Nur noch ein paar Tage bis zum Konzert. Hochkonzentriert arbeitet Susanne Habel die Besprechungen mit den Musikern ab. Die Sängerinnen und Sänger sind bereit für den Auftritt am morgigen Sonntag um 19 Uhr in der Reinsbronner Kirche. Es wird nur noch an Feinheiten gefeilt.

Fast zeitgleich proben die Bläser im Creglinger Oberland. Der Posaunenchor Blumweiler-Schmerbach spielt seit fast 70 Jahren regelmäßig in Gottesdiensten. Bei Konzerten werden sie vom Posaunenchor Finsterlohr unterstützt. Die 15 bis 20 Mann starke Bläsertruppe wird den beiden Weihnachtskonzerten am morgigen Sonntag in Reinsbronn und am Samstag, 15. Dezember, um 18 Uhr in der Schmerbacher Festlichkeit verleihen.

Schon öfter wurden von Susanne Habel Jugendliche und Kinder der Kirchengemeinde bei Konzerten mit einbezogen.

Dieses Mal findet eine Kooperation mit den Creglinger Schulen statt – ein Novum in der Vereinsgeschichte des Gesangvereins. Seit den Sommerferien proben 17 Schülerinnen und Schüler aus der Grund-, Werkreal- und Realschule mit Susanne Habel für die Konzerte am 2. und 15. Dezember, dann werden sie von Instrumentalisten der Kirchengemeinden Reinsbronn, Sechselbach und Schmerbach begleitet. Sie bringen frischen Wind in den Gesang, denn im Gegensatz zum Gesangverein singen sie auch englisch und sogar hebräisch.

Insgesamt wird es ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Wer sich auf die Weihnachtszeit einstimmen möchte, ist hier genau richtig: Sonntag, 2. Dezember, um 19 Uhr in der Reinsbronner Kirche und am Samstag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr in der Johannes-Kirche in Schmerbach.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018