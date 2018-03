Auf die Jugendarbeit ist der Verein besonders stolz

Anzeige

Damen

Annika Kapp berichtete, dass die Damenmannschaft in der letzten Saison den dritten Platz belegte und sich gegen den möglichen Aufstieg entschied. Grund hierfür war das damals nicht besetzte Traineramt und die Pläne einiger Spielerinnen für Auslandsaufenthalte. Trainer ist seit dieser Saison Bernd Scheiderer, für ihn sind die beiden Abteilungsleiterinnen Ramona Welzel und Annika Kapp weiterhin auf der Suche nach einer dauerhaften Unterstützung.

Aktuell belegen die Damen den vierten Platz, allerdings auf Tuchfühlung zu den Plätzen zwei und drei. Der mannschaftsinterne Zusammenhalt der Damen stimmt, was sich an zahlreichen Veranstaltungen, wie Besuch von Besenwirtschaft, Likörprobe, Weihnachtsfeier oder dem am 22.April erneut stattfindenden Frühlingscafé ablesen lässt.

Jugend

Holger Wundling berichtete als Jugendleiter von einem sehr aktiven Jahr – insbesondere die im Winter veranstalteten Hallenturniere mit über 130 Teams begeisterten ihn sehr. Die Creglinger Hallenturniere sind so attraktiv, dass 40 Mannschaften die Teilnahme am Hallenturnier abgesagt werden musste. Wundling betonte mehrfach das hervorragende Abschneiden der eigenen Jugendmannschaften in der Wintersaison.

Wie in vielen anderen Jugenden auch, wird in Spielgemeinschaften angetreten, von der C- bis zur A-Jugend besteht eine Kooperation mit Röttingen, Bieberehren und Tauberrettersheim.

Sehr viele Spieler jagen traditionell in den jüngeren Jugenden dem runden Leder hinterher, so dass von der D-Jugend bis zu den Bambini reine Creglinger Teams gemeldet werden können. In der Saison 2017/18 sichern insgesamt 27 ehrenamtliche Trainer, zwölf Betreuer und drei „Praktikanten“ die sehr erfolgreiche Jugendarbeit der 13 gemeldeten Mannschaften, ihnen galt der ausdrückliche Dank von Jugendleiter Holger Wundling. Damit nehmen vier Mannschaften mehr am Spielbetrieb teil als noch in der Vorsaison. Besonderen Zulauf verzeichnete der Mädchenfußball – aus bislang zwei Teams wurden zur neuen Saison fünf: Jeweils eine B-, C-, D- und zwei E-Mädchenmannschaften.

Der FC Creglingen leistet eine tolle Jugendarbeit, jedoch steht und fällt solch ehrenamtliches Engagement auch immer mit dem Elan der Führungskraft – und dass die Creglinger mit Jugendleiter Holger Wundling einen echten Glücksgriff gelandet haben, bestätigt dessen Eingangsstatement: „Ich bin jetzt seit fünf Jahren im Amt und es macht mir immer noch Spaß – der FC ist ein richtig geiler Verein“.

Alte Herren

Den Bericht der Alten Herren legte Markus Scheuenstuhl ab, sein Dank galt zuvorderst Eugen Dürr, der sich um die Terminkoordination und das Vereinbaren von Spielen und Hallenturnierteilnahmen kümmert.

Bei den Alten Herren werden aufgrund von Spielermangel dringend engagierte Kicker gesucht, mehrfach mussten im vergangenen Jahr Spiele abgesagt werden. Sehr wichtig ist bei der AH die Geselligkeit, die bei Familienwanderung, Weihnachtsfeier oder Ausflügen zum Ausdruck kam. Gemeinsam mit der Damenmannschaft sichert die AH den Vereinsheimbetrieb bei den Heimspielen der Herrenmannschaft.

Finanzen

Kassier Markus Schweizer schlüsselte einzelne Haushaltspositionen auf, die für die Abteilung Fußball relevant sind. Nachdem der große Wasserschaden und die Renovierung der Heizungsanlage gut in der Tilgung liegen, bezeichnete der Kassier 2017 „als normales Haushaltsjahr“. Markus Schweizer betonte die monatlichen Fixkosten für das Vereinsheim und unterstrich, wie wichtig Veranstaltungen wie Sportfest, Weihnachtstanz oder der Stand am Weihnachtsmarkt sind.

Aktuell zählt der Verein 563 Mitglieder, ein Plus von 15 Personen. Die zuvor von Holger Wundling erläuterte Jugendarbeit ist nicht nur zeit-, sondern auch kostenintensiv, weshalb Kassier Markus Schweizer für eine Beitragserhöhung um jährlich fünfEuro pro Mitglied bat, damit auch künftig die vielfältigen Aufgaben des Vereins finanziert werden können. Die Versammlung stimmte der Erhöhung später einstimmig zu. Als Maßnahmen in diesem Jahr steht die Renovierung der alten Umkleidekabine sowie die Installation einer automatischen Beregnungsanlage auf dem Tableau – Dank galt der Stadt Creglingen für die ideelle und finanzielle Unterstützung.

Nach der einstimmig erteilten Entlastung des Vorstands fanden Neuwahlen statt. Stefan Wildermann wurde im Amt als stellvertretender Jugendleiter ebenso einstimmig bestätigt, wie Marin Gerlinger erneut zum Beisitzer gewählt wurde. Werner Stodal wurde nach vielen Jahrzehnten ehrenamtlicher Arbeit in verschiedenen Posten verabschiedet, der Verein hofft aber trotzdem darauf, dass Stodal sein umfangreiches Wissen und Können auch ohne offizielles Amt zur Verfügung stellt. Anschließend wurden Simon Beck, Patrick Grimme, Jonas Schneider, Peter Scheiderer und Maximilian Danner mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet.

Termine: Hauptversammlung Gesamtverein: 13. April, Frühlingscafé Damen: 22. April, Sommerfest: 20. bis 22. Juli. dp

