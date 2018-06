Auf Rhythmus einstimmen

Anzeige

In seiner Begrüßung erzählte Pfarrer Haas, dass in der württembergischen Landeskirche seit 200 Jahren Erntebittgottesdienste gehalten werden. Auf dem Höhepunkt der Hungerkrise 1816/17 hatte der damalige König Wilhelm I. diese angeordnet. Die Predigt orientierte sich am Bibelwort „Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht.“ Damit, so Pfarrer Haas, setze Gott einen Rhythmus. An den Menschen sei es nun, sich in diesen Rhythmus einzustimmen.

Die musikalische Begleitung des Gottesdienstes übernahmen Bläser aus allen Chören des Distrikts Creglingen unter der Leitung von Frieder Ströbel. Außerdem beteiligte sich der Bezirksarbeitskreis des ev. Bauernwerks am Gottesdienst. Das Opfer war für den Nothilfefonds des Bauernwerks bestimmt.

Nach dem Gottesdienst fand die Prämierung der Traktoren statt. Gesucht wurden der älteste, der neueste und der kleinste Traktor. Einen Gutschein erhielt ein Deutz aus dem Jahr 1950, ein Massey Ferguson Baujahr 2017 unddas kleinste Gefährt: einen Trettraktor für Kinder. pm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.06.2018