Auf Spuren der Römer

Creglingen.Der Verein Keltisches Oppidum Finsterlohr-Burgstal bietet am Sonntag, 5. Mai einen Tagesausflug zu Kultur - und Kunsthistorischen Stätten rund um den Hesselberg in Mittelfranken an.

Zu sehen ist das neu geschaffene und sehenswerte „Limeseum“ mit dem Römerpark und dem nahegelegenem Römerkastell bei Ruffenhofen.

In Weiltingen bei Dinkelsbühl wird der zuständige Kreisheimatpfleger Walther Vitzthum die Gruppe empfangen und die interessante Pfarrkirche St. Peter mit ihren wunderbaren Grisaillemalereien und dem herrlichen Schäufelin-Altar sowie die zur Kirche gehörende Fürstengruft vorstellen. Nach der Besichtigung der altehrwürdigen Ruffenhofener Kirche wird noch das Dorfkemmathener Kirchlein aufgesucht. Diese spätgotische Kirche ist ein ganz besonderes Schatzkästchen.

Auf dem Rückweg werden die Teilnehmer in der „Wirtshaus – Brauerei und Tafernwirtschaft“ von Friedrich Höhenberger, seit 1731 in Familienbesitz, Einkehr halten.

Start und Abfahrt ist am Sonntag, 5. Mai um 8 Uhr am ZOB in Creglingen und um 8.30 Uhr am Bahnhof in Rothenburg. Rückkehr gegen 21 Uhr. Organisation und Leitung liegen in den Händen von Elke Scheuenstuhl und Studiendirektor a.D. Hermann Riederer vom Verein Keltisches Oppidum. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.04.2019