Auf wilden Pisten rein ins Abenteuer

So proppenvoll dürfte es im Romschlössle-Saal wohl noch nie gewesen sein: Die beiden in Reutsachsen lebenden Weltenbummler Michaela und Thorben Schmitt stellten ihr Buch „Ausreißer“ vor.

Creglingen. Das Buch ist ein echter Bestseller. Die Idee, alles hinter sich zu lassen und für zwei Jahre in einem umgebauten uralten Mercedes-Lkw 100 000 Kilometer durch die Welt – genauer: einmal die komplette Länge Amerikas entlang – zu gondeln, begeisterte nicht nur Hippies, Camper und ganz generell Reisefreunde, sondern auch Markus Lanz, der sie in seine Talkshow einlud.

In Creglingen hatten die Bücherei und die Buchhandlung Schönberger zur Begegnung mit den „Ausreißern“ eingeladen. Mit fünfzig, vielleicht sechzig Gästen hatten die Veranstalter gerechnet und sich dabei gründlich geirrt. Diesmal mussten sie irgendwann weitere Interessenten abweisen. Da waren längst nicht nur alle Sitzplätze vergeben, sondern das Publikum suchte sich Plätze auf der Treppe und hockte auf der Tischreihe vor den Fenstern.

Es ist aber auch zu spannend, den Weltreisenden zu lauschen, ihnen anhand faszinierender Fotos über die Schulter zu schauen und bei Kurzvideos fast schon in der Kabine Platz zu nehmen, wenn die Schmitts über wilde Pisten fahren, gefährliche Bergstrecken mit zahllosen Tunneln überwinde und immer wieder zwischendurch das Meeresrauschen einfangen, Weihnachten und Geburtstage unter Palmen, in Wüsten, Regenwäldern und im Schnee feiern.

19 Länder insgesamt haben sie ab Juni 2015 im über drei Jahrzehnte alten „wohl langsamsten Mercedes der Welt“ in zwei Jahren gemeinsam mit ihrer inzwischen vierjährigen Tochter Romy bereist. Dass sich unterwegs ein vierter Passagier ankündigte, Söhnchen Levi, der das Licht der Welt in Mexiko erblickte, war nicht geplant. Aufgeben? Weiterfahren? Sie entschieden sich für Letzteres – und hatten auch nach Erreichen des angepeilten Zielpunkts Feuerland noch nicht die Nase voll. Sie hängten mal eben noch eine größere Südamerika-Schleife an ihre Tour. Dem Publikum ging’s ähnlich: auch nach drei Stunden hätten sie begierig noch weitere Reiseerinnerungen, Bilder und Geschichten aufgesaugt. Begegnungen mit Bären, Bisons, Karibus, Pelikanen und Monarchfaltern, mit waberndem Nordlicht und den Farben des Yellowstone-Nationalparks haben sie dabei ebenso fotografisch eingefangen wie Impressionen der Landschaftsvernichtung durch die industrielle Ausbeutung von Bodenschätzen.

Immer wieder führte sie ihr Hippie-Trail-Trip zu weltbekannten Touristenmagneten, immer wieder flüchteten sie vor zu vielen Menschen in Wildniszonen, wichen ab von großen Routen, wechselten auf Miniaturwege, durch die ihr liebevoll „Frosch“ getaufter Lkw kaum hindurchpasste. Fast 500 Druckseiten stark ist das reich bebilderte Reisetagebuch von Michaela Schmitt geworden – und es ist ein Kompendium anschaulicher Schilderungen bekannter und gänzlich unentdeckter Winkel, Trekkingtipps und teilweise sehr persönlichen Erinnerungen an Landschaften, Menschen und ihre Lebensbedingungen.

Beim Abend im Romschlössle war es Thorben Schmitt, der anhand der grandiosen Aufnahmen über die Reise berichtete. Michaela Schmitt hatte für den südamerikanischen Pausensnack gesorgt und stand am Büchertisch Rede und Antwort.

Dass weder der Lkw noch die Familie schlapp machte während „Abenteuer(s) Panamericana – In zwei Jahren von Alaska nach Feuerland“ – so der Untertitel des Buches „Ausreißer“ – dürfte für manchen von kühl- und beheizbaren Wohnungen verwöhnten Kurz- oder Cluburlauber kaum zu glauben sein.

Die Familie plant schon den nächsten Trip – dann zur Seidenstraße. Für alle, die bei der Veranstaltung im Romschlössle keinen Platz bekommen haben, gilt die Zusage, dass eine weitere Veranstaltung in diesem Rahmen in Planung ist.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018