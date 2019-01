Auftritt bei „Buga“ steht an

Creglingen.Über umfangreiche Schönheitsreparaturen in der Musikhalle, die in Eigenarbeit der Sänger und der Stadtkapelle durchgeführt wurden, berichtete der Vorsitzende Egon Berg bei der Generalversamllung des Sängerkranzes Creglingen. Der Innenraum erhielt unter anderem einen völlig neuen Anstrich durch Wolfgang Zink. Ihm und den beteiligten Sängern sprach Berg ein besonderes Lob aus.

Trotz längerer Erkrankung des Dirigenten Ernst Preininger war der Verein in der Lage, bei 15 Anlässen öffentlich aufzutreten. In Archshofen beim Lindenplatzfest konnte die Chorgemeinschaft nur deshalb singen, weil während Preiningers Ausfall der Ehrenchorleiter des Vereins Karl-Heinz Rehfeld bereit war, die Sänger so weit vorzubereiten, dass die Beteiligung am Fest nicht ausfallen musste. Der Termin für ein geplantes Konzert mit dem Gemischten Chor Münster musste dennoch abgesagt werden.

Andere öffentliche Verpflichtungen wurden abwechselnd von Rehfeld und ab September wieder von Preininger geleitet. Probentermine gab es im abgelaufenen Jahr allerdings nur an 24 Abenden. In seinem Arbeitsbericht sagte Preininger, es habe ihm viel Spaß gemacht, mit dem Chor zu arbeiten. Er freue sich, dass weiterhin ein Männerchor in Creglingen existiert, denn reine Männerchöre seien heutzutage selten geworden. Ein Dorf ohne Chor sei wie ein Fluss ohne Wasser.

Verdienten Sängern wurden für 10, 15 und 25 Jahre aktives Singen Dankurkunden überreicht.

Nachdem Schriftführer Karlheinz Hofheinz über Interna der Vorstandsberatungen berichtet hatte, konnte Paul Herwarth ein deutliches Plus in der Vereinskasse vermelden, das vor allem dem Einsatz der Sänger bei der Bewirtung des letzten Konzerts von „Häsd’n däisd vom Mee“ zu verdanken ist. Der Freude schloss sich auch Karl Haag als Vertreter des Bürgermeisters an. Auf einen größeren Auftritt in diesem Jahr freut sich die Vorstandschaft besonders, wenn die Chorgemeinschaft am 20. Juni in Heilbronn auf der Bundesgartenschau ihr Können unter Beweis stellen kann. hoka

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.01.2019