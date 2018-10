Aussagekräftige Erinnerungsstücke

Finsterlohr.Irmgard Linke vom Heimat- und Kulturverein Creglingen hat sich intensiv mit dem Ersten Weltkrieg befasst – und zwar besonders mit Blick auf die „einfachen“ Menschen aus Creglingen und seinen heutigen Teilgemeinden.

Wie wirkte sich der Krieg, der vor fast genau 100 Jahren zu Ende gegangen war, in der Heimat aus, in den beschaulichen Städtchen und Dörfern? Über dieses Thema spricht Irmgard Linke am Freitag, 9. November, um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Finsterlohr.

„Für das heutige Creglingen bedeutet es, dass erstmals seit der Gemeindereform 1972 ein Blick in die gemeinsame Vergangenheit getan wird,“ sagt die Hobby-Historikerin. Ihr geht es darum, Erinnerungsstücke aus der Vergangenheit zu bewahren, ehe sie unwiederbringlich verloren gehen. Irmgard Linke hat in den vergangenen vier Jahren viele solche Zeugnisse gesammelt und mit knappen Kommentaren versehen.

Einen ganz besonderen Helfer hatte sie von Anfang an in dem Altbürgermeister und späteren Ortsvorsteher von Freudenbach, Ernst Summa. Er hat bis wenige Monate vor seinem Tod in diesem Frühjahr an einer alten Farbband-Schreibmaschine gesessen und Akten abgeschrieben, die heute für viele nicht mehr lesbar sind. Wer kann heute schon noch die alte Steilschrift lesen?

Zwei Konvolute von Briefen aus dieser Zeit sind erhalten. Der eine enthält Briefe von Fritz Stahl aus Seldeneck an seine Eltern. Er ist ein Vorfahr des Ortsvorstehers von Finsterlohr, Fritz Danner. Er hat sie Irmgard Linke zur Verfügung gestellt und sie hat sich mit einer Übertragung bei ihm bedankt.

Das zweite Konvolut besteht aus Briefen, die ein aufmerksamer Bürger im Sperrmüll entdeckt hat. So kann man zumindest für ein Jahr die Sicht aus der Heimat und die Sicht des Soldaten an der Front erleben. Irmgard Linke wird rund 150 Bilder zeigen, vor allem Wiedergaben von Bildern, Postkarten, Alltagsgegenständen. Wer Fragen hat, kann sie während des Vortrags stellen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.10.2018