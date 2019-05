Auszeit für Angehörige

Creglingen.Die Verhinderungspflege bietet pflegenden Angehörigen die Möglichkeit, von ihren Aufgaben zeitweise entlastet zu werden. Sie trägt dazu bei, den Angehörigen eine Pause einzuräumen, wenn sie für eine gewisse Zeit die häusliche Pflege nicht selbst übernehmen können. Diese wird dann vom Pflegedienst übernommen. Pro Jahr können so für Personen der Pflegegrade zwei bis fünf Geldleistungen in Anspruch genommen werden. Die Kosten dafür übernimmt die Pflegekasse. Der ambulante Pflegedienst der Johanniter, veranstaltet am Mittwoch, 8. Mai, von 9 bis 12 Uhr, eine Informationsveranstaltung und Beratung zur Verhinderungspflege in den Räumlichkeiten, Hauptstraße 19.

