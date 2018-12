Backmischungen im Waschpark und Lieder in der Fußgängerzone

Boxberg/Bad Mergentheim.Es waren die Schülerinnen und Schülerinnen der Klassenstufe drei der Grundschulen Boxberg und Schweigern, die im vergangenen Jahr mit ihrem ausgewählten Sozialprojekt die Patenschaften für zwei Patenkinder in Afrika übernommen hatten die sie monatlich mit einem festen Betrag unterstützen.

Es war der Wunsch der diesjährigen Drittklässler – ebenso wie die Drittklässler 2017 – ein solches schulisches Patenprojekt durchzuführen. Seit diesem Schuljahr hat die Klassenstufe drei der Grundschule Boxberg und Schweigern, unterstützt von ihren Betreuungslehrerinnen Cathrin Witt und Nicole Fuchs sowie Britta Rieger von der Schulsozialbetreuung, für zwei weitere Patenkinder – Sunaina aus Indien und Islam aus Togo – eine Patenschaft übernommen. Die Boxberger Schüler unterstützen die Kinder monatlich mit je 28 Euro.

Diesen Betrag erwirtschaften die Schülerinnen und Schüler durch persönlichen Verzicht und Eigeninitiativen.

Gelder gesammelt

So wurden 2018 durch Aktionen wie der Bewirtung beim Kindertheater Schwabhausen und bei der Krippenvorstellung in Bobstadt, das Christbaumschmücken in Schweigern, der Verkaufsstand an der Adventsfeier der Grundschule Schweigern, die Auktion Versteigerung von selbstgebundene Weidensterne sowie der Vereinbarung mit der Stadt Boxberg – hier sammeln die Kinder einmal in der Woche in ihrer Mittagspause Müll rund um den Bereich der Mediothek – Gelder für dieses Patenschaftprojekt gesammelt.

Am kommenden Samstag, 8. Dezember, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13 Uhr verkaufen die Schülerinnen und Schüler der Grundschule Boxberg am Waschpark in der Wilhelm- Frank-Straße in Bad Mergentheim Punsch und selbstgebackene Waffeln sowie ihre selbstkomponierten Bachmischungen.

Danach ab 14 Uhr singen Sie in der Bad Mergentheimer Fußgängerzone Lieder zur Einstimmung in die Advents- und Weihnachtszeit. Die Schülerinnen und Schüler der Boxberger Grundschule und ihr Betreuerteam freuen sich auf ihre Gäste und Zuhörer und die Unterstützung ihres Patenschaftprojektes. prewe

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.12.2018