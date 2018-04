Beachtliche sportliche und finanzielle Bilanz

Anzeige

Creglingen.Schützenmeister Albert Hasenstein eröffnete die Mitgliederversammlung des Schützenvereins Creglingen.

Er freute sich über die gleichgebliebene Anzahl der Mitglieder, des weiteren konnte er berichten, dasd der Verein in diesem Jahr schon zehn neue Mitglieder begrüßen konnte. Er berichtete über die verschiedenen Veranstaltungen, die besucht wurden und über die zahlreichen Arbeitseinsätze.

Weil wo viel geschossen wird, geht auch viel kaputt und das Schützenhaus kommt auch in die Jahre. In die Jahre kommt auch der Verein denn 2019 steht ein Jubiläum an, nämlich das 50-jährige Bestehen des Vereins, das gebührlich gefeiert werden soll.