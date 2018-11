Münster.Einmal im Jahr kommt der Wald in die Kirche, der Tag an dem Jäger in Gottesdiensten den heiligen Hubertus ehren. Die Kreisjägervereinigung Mergentheim und die ev. Kirchengemeinde Creglingen werden am morgigen Samstag um 18.30 Uhr in der Allerheiligen-Kirche die Hubertusmesse gestalten. Die Naturhornbläser haben mit Pfarrerin Fraukelind Braun die Messe vorbereitet. Die Parforcehörner waren schon im 17. Jahrhundert bekannt. Die Hornmusik hat dienenden Charakter und fügt sich in den gottesdienstlichen Ablauf ein. Die Bläser gestalten keine konzertante Darbietung, sondern einen Messe die zur Begegnung mit dem Herrn der Schöpfung einladen soll. Am Ende wird der gemischte Chor Münster Natur- und Jägerlieder vortragen. Im Anschluss gibt es Wildspezialitäten im Gemeinschaftshaus. pm

