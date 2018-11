Behörden gegen Tempolimit

Creglingen.Auf der L 2251 wird gern und häufig schnell gefahren – auch direkt am Ortseingang von Creglingen. Und auch in Fahrtrichtung Klingen drückt so mancher ordentlich auf die Tube. Das Problem: Es gibt dort mehrere Abzweigungen, und wenn Verkehrsteilnehmer abbremsen, um abzubiegen, kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen.

An der Situation wird sich auch in Zukunft nicht viel ändern, denn es wird die von der Stadt erhoffte Tempobegrenzung auf 70 km/h nicht geben. Das teilte Bürgermeister Uwe Hehn am Dienstag dem Gemeinderat mit. Sein Bedauern über die Haltung der Verkehrsbehörde kam dabei deutlich zum Ausdruck. Er habe sich bei einer Verkehrsschau mit großem Nachdruck für die Begrenzung auf 70 km/h eingesetzt – allerdings vergeblich: „Das Landratsamt ist nicht dazu bereit“, da es sich laut Statistik nicht um einen Unfallschwerpunkt handle.

Immerhin werden Hinweisschilder auf das Industriegebiet „Taubergrund“ aufgestellt, womit den Verkehrsteilnehmern signalisiert wird, dass sie mit abbiegendem Verkehr rechnen müssen. So hofft man, die Gefahrenstelle wenigstens etwas zu entschärfen.

Der Creglinger Gemeinderat hatte bereits vor drei Jahren dem Industriegebiet extra einen Namen gegeben und damit die Grundlage dafür geschaffen, dass die Hinweisschilder aufgestellt werden können. Seitdem hat sich in Sachen Schilder allerdings nichts getan. So dürfte die Hoffnung der 70-er-Tempo-Anhänger eher darauf ruhen, dass vielleicht die Autos hier künftig so langsam fahren wie die Behörden-Mühlen mahlen . . . abo

