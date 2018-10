Beiträge steigen deutlich

Oberrimbach.Die Stadt Creglingen hat sich eine neue Globalberechnung verordnet, deren Satzung voraussichtlich zum 1. Januar 2019 in Kraft treten wird. Der Gemeinderat legte am Dienstag in Oberrimbach schon mal die Beitragssätze fest, die deutlich steigen.

Die „alte“ Globalberechnung stammt aus dem Jahr 1999. Seitdem hat sich viel getan, vor allem sind immense Summen in den Wasser- und Abwassersektor geflossen. Damals hatte der Gemeinderat beschlossen, die Globalberechnung erst dann neu zu berechnen, wenn alle Dörfer ans öffentliche Kanalnetz angeschlossen sind. Das letzte Dorf war 2016 Freudenbach.

Die Globalberechnung legt fest, welche Summe ein Bauherr zahlen muss, wenn er sein Grundstück an die öffentliche Wasser- und Abwasserleitung anschließt. Anders als die Gebühren ist dieser Beitrag nur einmal zu zahlen. Die Berechnung ist kompliziert, und so war ein Fachbüro mit der Ausarbeitung beschäftigt: die Firma Schmidt und Häuser aus Nordheim. Sie war 2014 mit der Globalberechnung beauftragt worden. Aufgrund personeller Engpässe in der Stadtverwaltung habe sich das Ganze bis jetzt verzögert, so Kämmerin Rica Neckermann. Nun aber stellte Annett Bleiler von Schmidt und Häuser die neuen Zahlen vor. Die Beiträge steigen zwar, doch Bürgermeister Uwe Hehn meinte, dass man mit dem Ergebnis leben könne, „auch von der Belastung der Betroffenen her“. Betroffen sind dabei alle, die neu bauen. „Das sind in ganz Creglingen in zehn Jahren vielleicht 30 Fälle,“ mutmaßte der Bürgermeister. Denn ausgelegt ist die neue Berechnung auf einen Zeitraum von zehn Jahren. Spätestens dann wird neu gerechnet. Der Abwasserbeitrag steigt von 2,65 um 0,75 Euro auf 3,40 Euro pro Quadratmeter Nutzungsfläche, der Wasserbeitrag von einem um 1,25 Euro auf 2,25 Euro. Insgesamt also eine Steigerung pro Quadratmeter um zwei Euro auf insgesamt 5,65 Euro. abo

