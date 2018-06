Bemalte Särge ausgestellt

Anzeige

Creglingen.Mit Rosen- oder Blumenmotiven bemalte Särge und Urnen werden beim Creglinger Rosenblüten- und Lichterfestes im Romschlössle-Saal am Samstag, 16. Juni, und am Sonntag, 17. Juni, ausgestellt. Vor über einem Jahrzehnt präsentierte der Kemptener Maler Alfred Opiolka anlässlich eines Rosenfestes schon einmal solche ungewöhnlichen Exponate. Im Anschluss an die Vorträge am Samstag um 16.30 Uhr und am Sonntag 12.30 Uhr steht der Künstler für Diskussionen zur Verfügung. Bild: Copyright/Fotograf Finkbeiner