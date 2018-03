Bericht zu den Schallmessungen vertagt

Anzeige

Reinsbronn.Eigentlich wollte die Stadtverwaltung am Dienstag in der Gemeinderatssitzung über die Ergebnisse der Schallmessungen im Windpark Klosterwald berichten, doch daraus wurde nichts. Das Thema wurde auf eine der nächsten Sitzungen vertagt. Grund: Ein für letzten Donnerstag anberaumtes Gespräch zwischen Stadtverwaltung und Landratsamt war von der Tauberbischofsheimer Behörde kurzfristig wegen des Schlachthof-Skandals abgesagt worden.

„Es bringt nichts, wenn wir die Ergebnisse der Messungen nicht kennen,“ begründete Bürgermeister Uwe Hehn seinen Antrag, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen. Der Gemeinderat schloss sich dieser Haltung mit großer Mehrheit an und setzte den Punkt ab.

Unabhängig davon präsentierte Stadtbaumeister Jürgen Korb auf der Leinwand eine Excel-Tabelle, in der Beobachtungen von Anwohnern des Klosterwalds aus den Jahren 2016 und 2017 zusammen getragen worden waren. Diese Werte hatte die Stadtverwaltung mit den Mess-Ergebnissen vergleichen wollen, die dem Landratsamt vorliegen. Dies soll nun ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Die Bürgerinitiative „Rettet den Klosterwald“ moniert vor allem den nächtlichen Lärm, den die Windkraftanlagen verursachen und den die Kritiker an den von der Firma General Electric (GE) verwendeten Getrieben festmachen. Es gebe mit vergleichbaren Anlagen an anderen Windpark-Standorten dieselben Probleme, sagte BI-Sprecher Eckehard Bach. Er verwies auf einen Windpark im Schuttertal im Ortenaukreis, wo das Landratsamt nächtliche Laufzeit-Einschränkungen verfügt habe. Insgesamt nannte er die Zahl von zehn Windparks mit vergleichbaren Anlagen, bei denen es die Lärmprobleme gebe. „Dann muss doch was dran sein,“ so Bachs Fazit.