Berufliche Erfahrung unschätzbares Gut

Creglingen.Bei einer Weihnachtsfeier ehrte die Karls Schnell GmbH & Co. KG (KS) langjährige Mitarbeiter für Arbeitseinsatz, Treue und Verbundenheit zu dem Creglinger Maschinen- und Anlagenspezialisten.

Die Geschäftsleitung, vertreten durch die Familie Schnell, würdigte den jahrzehntelangen Einsatz der Jubilare.

Der internationale Erfolg und die weltweite Anerkennung, den das Unternehmen in der Branche besitze, gründe nicht nur auf das hohe Qualitätsniveau der Schnell- Maschinen, sondern auch zum großen Teil auf die ausgezeichnete Arbeit dieser erfahrenen Mitarbeiter. „Berufliche Erfahrung von Mitarbeitern ist ein unschätzbares Gut, von dem die nachkommende Generation nur profitieren kann. Fleiß, Freundlichkeit und Flexibilität zeichnen Sie alle aus sowie Kontinuität und Vertrauen. Ich bin stolz darauf, dass Sie für uns arbeiten und seit vielen Jahren dem Unternehmen Karls Schnell verbunden sind“, so Dr. Ernst-Otto Schnell in einer Ansprache. Besonders hervorzuheben ist dabei für 45-jährige Betriebszugehörigkeit Hermann Schwarz, der seine Ausbildung bei KS absolvierte und danach innerhalb des Unternehmens an verschiedenen Positionen zu einer zuverlässigen Stütze der Firma wurde.

Eugen Jöchner, Jürgen Menikheim, Tobias Schmidt , Wilhelm Kapp und Wolfgang Geuder sind seit 30 bzw. 35 Jahren beim familiengeführtem schwäbisch-fränkischen Maschinenbauunternehmen tätig, das 2018 sein 70-jähriges Bestehen feiert. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018