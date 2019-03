Besondere Eindrücke im Romschloss

Creglingen.Die Ausstellung „Lichtblicke“ ist am Samstag, 30. März, letztmals im Romschlössle zu sehen. Die drei Künstler sind anlässlich der Finissage anwesend: Willy Kammleiter, Sabine Boas und Bettina Löhr-Hentz präsentieren ihre Werke nochmals von 14 bis 18 Uhr.

Befreundete Künstler

Die befreundeten Künstler verbindet ihre Verbundenheit mit der Natur und ihr Engagement bei der Rothenburger Künstlervereinigung „Artgenossen“, einer immer wieder in wechselnder Zusammensetzung an die Öffentlichkeit tretenden Künstlergruppe. Dort sind sie ein fester Bestandteil.

Willy Kammleiter steuert seine individuellen Lichtobjekte bei, Sabine Boas ihre Blicke auf den Alltag – diesmal durch die Linse einer Kamera. Bettina Löhr-Hentz gibt dem Ganzen einen Rahmen.

„Der Blick macht das Bild, nicht die Kamera“ sagt Sabine Boas, die keine besonderen Lichtverhältnisse, Motive oder Momente braucht, um mit einem Klick ganz neue Ansichten zu schaffen. Den richtigen Rahmen finden die Bilder in handgemachten Unikaten von Bettina Löhr-Hentz.

Sie bilden die perfekte Verbindung zwischen den Fotografien und den Lichtobjekten. Willy Kammleiter fertigt Lichtobjekte Schrott und Naturmaterialien. Was andere Leute achtlos wegwerfen beziehungsweise was in der Natur keinen Blick wert zu sein scheint, verbindet sich unter dem Lötkolben des gelernten Elektrikers eindrucksvollen Lichtobjekten.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 23.03.2019