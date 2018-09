Besucher durften mitmachen

Reinsbronn.„Sehr zufrieden“ zeigte sich Uwe Ottmar, Schlossherr vom Geyer-Schloss im Creglinger Ortsteil Reinsbronn über das Mittelalterfest.

Nach schleppendem Beginn am Samstag war das Interesse am Sonntag sowohl bei Alt und Jung groß. Während sich die ältere Generation an den zahlreichen Ständen mit Lagerleben in die Welt des Mittelalters begab und erkundete, wie hier gearbeitet wurde, erfreuten sich die Kinder an den tollen Mitmach-Aktionen.

Mitglieder wie der Ordens-Koch Thomas vom Orden Hospitaliter Franken aus dem Raum Würzburg bereitete die altfränkischen „Karthäuserklöße“, alte Semmeln in Milch getaucht, in Zucker gewendet und in Fett herausgebacken die dann mit Kirschen und Zucker serviert werden. Anziehungspunkt bei Frauen war vor allem das Brettchenweben mit Plättchen, einer Webtechnik zur Herstellung textiler Bänder und Gewebeabschlusskanten (Jahre 800 bis 900).

Nachdem „Schwester Christine“ alles gut erklärt hatte, durften die Besucher selbst Hand anlegen und feststellen, dass das gar nicht so einfach geht. Blickfang war natürlich für alle die Würzburger Falknerei. Neben den Geschichten rund um die Falknerei mit Hintergrundwissen standen der weltgrößte Eisvogel, der Australische Eisvogel, in Deutschland als „lachender Hans“ bekannt, und der fünfjährige afrikanische Fleckenuhu im Blickpunkt. Ernst, wie die erzählten Geschichten vom Henker über die damalige grausige Zeit rund um den Scharfrichter, aber auch sehr unterhaltsam ging es bei den Mitmachaktionen der Kinder im historischen Innenhof zu.

So hatte die dreijährige Lena viel Spaß beim mittelalterlichen Wäschewaschen mit Holzgelte, Waschbrett, Kernseife und den doch etwas komplizierten „Zwickerle“. Ebenfalls vertreten die örtliche Petra Sendel und ihr Verkaufsstand mit handgefertigten Keramikwerken. brun

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.09.2018