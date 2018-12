Bewässerungsanlage für den Sportplatz

Creglingen.Bereits fürs laufende Kalenderjahr hat der Gemeinderat Mittel für den Bau einer automatischen Bewässerungsanlage des Sportplatzes bereit gestellt. Jetzt vergab das Gremium bei einer Gegenstimme den Auftrag an die beiden Creglinger Firmen Naser GmbH & Co.KG und Gartengestaltung Kellermann in Niedersteinach. Die derzeit errechneten Gesamtkosten belaufen sich auf rund 32 000 Euro, was gegenüber einem weiteren Angebot rund 7 000 Euro einspart. Vorgesehen ist die Ausstattung mit zehn Regnern am Spielfeldrand und drei weiteren im Mittelfeld des Platzes.

Da der Verein sich mit Eigenleistungen beteiligen wird, rechnet Bauamtsleiter Jürgen Korb mit faktischen Kosten von rund 26 000 Euro zu Lasten der Kommune. Allerdings, so Korb, seien noch weitere fünf- bis sechstausend Euro für einen 50 Kubikmeter Wasser speichernden Tank zu erwarten. Mit dieser Zisterne sei dann auch die Bewässerung beider Sportplätze – der untere soll künftig ebenfalls mit einer entsprechenden Beregnungsanlage ausgestattet werden – auch in trockeneren Zeiten, wenn die Brunnenschüttung sinkt, gut zu bewerkstelligen. Je nach Witterungslage plant die Stadt den Baubeginn für Februar oder März , damit den Platz schnell bespielbar ist. ibra

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.12.2018