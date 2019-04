Bis zu 18 Bauplätze im Gebiet „Rück“

Schwarzenbronn.In Waldmannshofen soll ein neues Baugebiet ausgewiesen werden, es ist rund 1,8 Hektar groß und würde im Endausbau zirka 18 Häusern Platz bieten. Allerdings soll es nur schrittweise erschlossen werden, wie Göran Schmidt von der Planungsgruppe Kölz aus Ludwigsburg am Dienstag vor dem Gemeinderat sagte. Das Gremium billigte den vom Planungsbüro vorgelegten Vorentwurf des Bebauungsplanes „Rück“ und beschloss die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange.

„Wir brauchen auch in den Dörfern Baugebiete,“ betonte Bürgermeister Uwe Hehn. Die Erschließung des künftigen Baugebiets erfolge schrittweise, „am Anfang für maximal vier bis sechs Häuser“, sagte der Verwaltungschef.

Wie Göran Schmidt erläuterte, erfolgt die Erschließung des Baugebiets über eine bereits bestehende Stichstraße, an der entlang schon seit geraumer Zeit vier Einfamilienhäuser stehen. Diese Straße, die als Mischverkehrsfläche gilt, mündet in die Auber Straße. Eine fußläufige Erschließung ist außerdem über die Frauentaler Straße vorgesehen.

Allgemeines Wohngebiet

Das Baugebiet Rück soll als allgemeines Wohngebiet ausgewiesen werden, wie es weiter hieß. Die Grundstücke haben eine Größe zwischen 650 und 1000 Quadratmetern. Als Dächer solle man Satteldächer und Pultdächer genauso zulassen wie Flachdächer, so der Planer aus Ludwigsburg.

Göran Schmidt geht davon aus, dass der Bebauungsplan im Oktober oder November 2019 als Satzung beschlossen werden kann.

Warum das Baugebiet so groß geplant wird, erklärte Bürgermeister Uwe Hehn auch damit, dass man so Planungssicherheit bekomme, falls in Zukunft einmal das Baurecht verschärft werden sollte.

Ein Spielplatz ist nach momentanem Stand nicht geplant, „sollte sich in Zukunft aber der Bedarf dafür ergeben, können wir immer noch einen planen,“ sagte der Bürgermeister auf Anfrage von Stadtrat Tino Wagner. abo

