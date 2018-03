Bluffen und Tricksen gefragt

Anzeige

Creglingen.Nachdem in den vergangenen Jahren der Spiele-Nachmittag stets so großen Anklang gefunden hat, startet am Sonntag, 11. März, eine Neuauflage. Treffpunkt ist am Sonntag um 14 Uhr im Romschlössle-Saal. Mitmachen können alle, Kindergartenkinder, Schulkinder, Eltern und Großeltern.

An den Spieltischen werden verschiedene Brett- und Kartenspiele angeboten. Man kann aber auch sein eigenes Lieblingsspiel mitbringen und mit anderen zusammen spielen. Die Bücherei hat neue Spiele gekauft. Diese werden nun gleich getestet. Die Mitarbeiter des Spiele-Nachmittags haben die Spielregeln alle schon studiert, so dass man unter ihrer Anleitung gleich loslegen kann. Neu sind neben „Spinnengift und Krötenschleim“, auch „Siedler von Catan junior“, „Paperlapapp“ und „Schatz Rabatz“ Schnelle Auffassungsgabe, Konzentration, strategisches Handeln aber auch Bluffen und Tricksen sind gefragt und der Spaß kommt auch nicht zu kurz. Natürlich können auch viele altbekannten Klassiker aus dem Spiele-Bereich gespielt werden. Der Eintritt zum Spielen ist frei. Es gibt auch wieder eine kleine Bewirtung.