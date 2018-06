Anzeige

Creglingen.Im Zeitraum 11. Juni bis 20. Juli zeigt die Stiftung Jüdisches Museum Creglingen die Ausstellung „Die Bibel. Buch der Juden, Buch der Christen“.

Es handelt sich dabei erneut um eine Ausstellung von „Im Dialog. Evangelischer Arbeitskreis für das christlich-jüdische Gespräch in Hessen und Nassau“

Diese Ausstellung will: bewusst machen, dass die christliche Bibel aus dem so genannten Alten und Neuen Testament besteht, dass das Alte Testament (Tenach) zuerst das heilige Buch der Juden ist, dass auch das Neue Testament in jüdischer Tradition steht, in der auch Jesus lebte und lehrte und dass die gesamte Bibel auch heute Teil eines lebendigen Glaubens jüdischer und christlicher Menschen und Gemeinden ist.