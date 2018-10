„Bücherherbst“ im Romschlössle

Creglingen.Der Oktober ist nicht nur der goldene kalendarische Höhepunkt der dritten Jahreszeit, sondern auch der Büchermonat. Die Frankfurter Buchmesse öffnete wieder ihre Tore und präsentierte die Neuerscheinungen dieses Jahres. Ingar-Maria Mahlke wurde vor einigen Tagen für ihren Roman „Archipel“ mit dem Deutschen Buchpreis 2018 ausgezeichnet. Auch die Creglinger Bücherei hat in den vergangenen Monaten wieder viele Neuerscheinungen und andere lesenswerte Bücher eingekauft. Um ihren Lesern einen kleinen Überblick über den Neubestand zu geben, veranstaltet das Büchereiteam am Mittwoch, 17. Oktober, um 19.30 Uhr den „Bücherherbst“. Die Büchereimitarbeiterinnen haben einzelne Bücher vorab schon gelesen und stellen sie an diesem Abend vor. In lockerer Atmosphäre, bei einem Gläschen Wein oder Saft kann man mehr vom Inhalt erfahren und sich mit den Besuchern über das Literaturangebot austauschen aber auch seine eigenen Leseempfehlungen weitergeben. An Büchertischen sind außerdem noch viele andere Romane und interessante Sachbücher ausgelegt, in denen man ungezwungen blättern kann. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 16.10.2018