Busse für die Welt und Wasser für die heimische Region

Creglingen.Erneut organisierte Daniela Pfeuffer den Jahresausflug der „Freunde des CDU-Stadtverbandes Creglingen“ und hatte sich interessante Ziele überlegt: Auf die Frage, wie Reisebusse hergestellt werden, erhielten die Gäste bei der Betriebsbesichtigung der Firma „Setra“ reichlich Antworten.

Das Unternehmen wurde vor über hundert Jahren gegründet, die Familie Kässbohrer beschäftigte sich ursprünglich mit dem Bau von Booten zur Lastbeförderung auf der Donau. Anfang des 20. Jahrhunderts kamen Kutschen hinzu, die schon zum Transport von Fahrgästen ausgelegt waren. Die wegweisende Erfindung entwickelte Otto Kässbohrer 1951 mit der Konstruktion einer selbsttragenden Karosserie – daher auch der Firmenname Setra, was nichts anderes bedeutet als „selbsttragend“. Seit 1995 ist Setra ein Tochterunternehmen des Daimlerkonzerns, rund 3000 Beschäftigte fertigen am Standort in Neu-Ulm Reisebusse für den weltweiten Einsatz.

Die „Freunde des CDU-Stadtverbandes Creglingen“ konnten sich bei der Werksführung von den einzelnen Produktionsschritten ein Bild machen.

Später ging es weiter nach Langenau zur Landeswasserversorgung, von dort bezieht auch die Wasserversorgung Nordostwürttemberg (NOW) ihr Trinkwasser – und damit trinkt auch ein großer Teil der Reisegruppe dieses Wasser. Das Wasserwerk ist eines der größten und modernsten in Europa. Rund drei Millionen Menschen werden jährlich mit 90 Millionen Kubikmeter Trinkwasser versorgt. Die Gäste erhielten einen Einblick in die Aufbereitung von Donauwasser und von Grundwasser, das erst ganz zum Schluss vermischt und in die großen Rohrleitungen gepumpt wird.

Während des Rundgangs über das Betriebsgelände zu den einzelnen technischen Gewerken nutzten die Gäste die intensive Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Auf der Rückfahrt folgte ein Halt in Kleinallmerspann bei Familie Blumenstock, wo eine Biogasanlage besichtigt und über die verschiedenen Betriebszweige informiert wurde.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019