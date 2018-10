CNC-Fräse erleichtert Arbeit

Creglingen.Fingerhüte gibt es schon seit Tausenden von Jahren, wenn man die Varianten aus Knochen hinzunimmt. Bis zur Entwicklung der Nähmaschine waren sie unverzichtbar. Die Fertigung war damals „Hightech“. Fingerhüter waren mancherorts so wichtig, dass sie zeitweise sogar vom Kriegsdienst befreit waren.

Es entwickelnden sich zwei Produktlinien: einerseits die Arbeitsfingerhüte für das Millionenheer der Näherinnen und andererseits Schmuckfingerhüte aus edlen Materialen für die Damen der höheren Schichten, die „hobbymäßig“ Handarbeiten machten.

Isgard Greif aus Creglingen setzt die Tradition der Schmuck-Fingerhutherstellung fort. Sie hat Jahrhunderte alte Formen und Werkzeuge, alte Drückbänke und das Fachwissen der Technik zurück bis ins Mittelalter. Doch der heutige Markt fordert neben der manuellen Kunstfertigkeit den Computereinsatz, wie sich an dem Beispiel eines Auftrags aus den Vereinigten Staaten zeigen lässt. Da kam eine Mail vom Fingerhutsammlerclub TCI (Thimble Collectors international): „Zum 40. Vereinsjubiläum soll es einen Silberfingerhut geben. Was alles einzugravieren ist, siehe Anlage! Und man hätte kurzfristig gerne einen Musterfingerhut mit Preisvorstellung…“ Auch für solche Fälle steht in der Werkstatt des Fingerhutmuseums mittlerweile eine kleine computergesteuerte CNC-Fräse. Sie ist ideal, um Gussformen oder solche Fingerhut-Prototypen zu fertigen.

Inzwischen ist der Fertigungsauftrag aus den USA abgewickelt. Die Silberhüte sind übrigens ohne Trumpsche Sonderzölle dort angekommen . . .

