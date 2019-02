Creglingen präsentiert sich galaktisch gut

Creglingen.Strahlender Sonnenschein lockte die Menschen gestern in Scharen nach Creglingen, und so säumten die Massen die Straßen des Tauberstädtchens, als der Umzug beim 99. Pferdemarkt seinen Gang nahm. Und zwar diesmal in umgekehrter Richtung – aus Verkehrssicherheitsgründen. Dass es dabei zwischen den einzelnen Umzugsnummern vereinzelt zu großen Lücken kam, ließ sich allerdings trotzdem nicht vermeiden.

Mit dem Motto „Creglingen – galaktisch gut“ hatte die Stadt den Umzugsteilnehmern – ob Schulen, Vereinen, Privatpersonen oder Ortschaftsverwaltungen – ein dankbares Thema gegeben, das in ganz unterschiedlicher Form aufgegriffen wurde.

Der farbenprächtige Umzug hatte jedenfalls mehr Beifall verdient als er vom von der Sonne verwöhnten Publikum erhielt. abo

