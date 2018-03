Creglinger Apis bieten Austausch über Glaubensfragen an

Anzeige

Creglingen.Mit dem Glauben ist es ja so eine Sache: Was sich für den einen als fest gefügtes Lebensfundament darstellt, ist für den anderen schlicht Aberglaube, Quacksalberei. Unabhängig von der jeweils bevorzugten Mehrheitsreligion kennen eigentlich alle Gesellschaften diesen Grundkonflikt – und vermutlich würden Prediger jedweder Religionsform einräumen, dass ja auch wirklich schlicht unglaublich sei, was sie verkünden: Dass da mindestens ein Gott existiere, der sich um jeden einzelnen genauso wie ums Ganze kümmere.

„Unglaublich“ heißt denn auch die am 11. März beginnende Themenwoche der Intitiative „proChrist“ Der gemeinnützige Verein versteht sich als überkonfessionelle Organisation, der Möglichkeiten schafft, sich mit zentralen Glaubens- und Lebensfragen auseinanderzusetzen.

Auf der Glaubensbasis der Evangelischen Allianz sprechen Elke Werner und Steffen Kern an sieben Abenden bis zum 17. März in der Leipziger Kongresshalle vor großem Publikum über zentrale Glaubensaussagen. Kern, Pfarrer, Journalist, Autor und seit 2008 der Vorstandsvorsitzende der baden-württembergischen Apis ist Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Seit 2010 gehört der Mittvierziger dem proChrist-Vorstand an; 2013 debutierte der bei Reutlingen lebende „Radiopfarrer“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zweifeln. Staunen“ auch als proChrist-Redner. Im Sommer 2015 hatten Creglinger bereits Gelegenheit, ihn persönlich kennenzulernen.