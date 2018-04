Dank an Mutter Erde und Bitte um Frieden

Anzeige

Creglingen.Für heute, Samstag, 28. April um 19.30 Uhr bietet der Singkreis „Singen für die Seele“ wieder ein gemeinsames Singen spiritueller Lieder aus aller Welt an. Schon zum fünften Mal findet in der katholischen Kirche in Creglingen dieser beliebte Mitsing-Abend statt, bei dem die Freude am Singen und das Erleben spirituell-meditativer Momente im Vordergrund stehen.

Beim „Abend der spirituellen Lieder“ singt der von Annmarie Burger geleitete Singkreis gemeinsam mit dem Publikum Lieder mit einfachen Texten und wunderschönen, eingängigen Melodien. Fröhliche Lieder gehören ebenso zum Programm wie Trauerlieder, christliche ebenso wie jüdische und muslimische Gesänge, indische Mantras und afrikanische Kanons. Die Stücke handeln vom Wunsch nach Frieden, vom Dank an Mutter Erde, von Mitgefühl und vom Kreis des Lebens. Anders als beim Chorsingen sind hier weniger musikalische Fähigkeiten, Perfektion oder Leistung gefragt, sondern entspanntes, freudvolles Singen aus dem Herzen. Bei diesem gemeinsamen Erleben wird die verbindende und heilende Kraft des gemeinsamen Singens spürbar. Das Mitsingen erfordert keine Vorkenntnisse, jeder ist eingeladen einzustimmen. Es darf laut oder leise gesungen werden, mutig oder vorsichtig. Die Texte werden an die Wand projiziert. pm