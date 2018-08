Das Essen kam durch ein kleines Türchen

Durch das Türchen an dem über 100-jährigen Schäferkarren, der einstmals dem Vater von Erwin Keller als Behausung diente, schiebt Irmi Keller das Körbchen mit Verpflegung. © Hannelore Grimm

Das Schäferdasein in früheren Zeiten war kein Zuckerschlecken. Erwin Keller hält die Erinnerung an diesen Beruf wach. Ein Besuch in Frauental.

Frauental. Ein Bett mit einer weichen Matratze im Haus oder als Unterlage ein hartes Brett im Schäferkarren? Diese Auswahl, die heute die Gäste im historischen Schäferhaus von Irmi und Erwin Keller treffen können, war keine Frage für die Schäfer

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3324 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Montag, 06.08.2018