„Das war kein schöner Zug“

Niederrimbach.Im Windpark Klosterwald stehen seit einiger Zeit zwei Windkraftanlagen im Staatswald still. Grund für Eckehard Bach aus Frauental, in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Niederrimbach, nach den Gründen zu fragen und sich über unangekündigten nächtlichen Schwerlastverkehr zu beschweren.

Bürgermeister Uwe Hehn erklärte, es gebe seitens der Betreiber keine Verpflichtung, die Bürger darüber zu informieren, wenn etwa eine Windkraftanlage defekt und deshalb außer Betrieb sei. Gleichwohl habe die Gemeinde ein Interesse daran zu erfahren, wenn gemeindeeigene Wege befahren würden.

Alle Fahrten mit Transporten über 40 Tonnen Gewicht müssten angemeldet werden, die darunter liegenden nicht. Trotzdem sei es kein schöner Zug gewesen, erklärte Hehn mit Blick auf die jüngsten Fahrten. Er selbst habe vom Förster von den Transporten erfahren, führte der Bürgermeister aus.